Seit mehr als 50 Jahren die gleiche Familie auf der Alp Hintere Schmiedenmatt

Immer wieder liest man in den Fachzeitschriften, dass Alpgenossenschaften für ihre Betriebe neue Pächter suchen. Was oft mit dem Verwirklichen von einem Traum für eine Familie startet, endet nicht selten auf dem Boden der Realität, nämlich mit der Rückkehr ins Flachland. Anders bei der Pachtfamilie Schmid auf der Hinteren Schmiedenmatt auf der 1. Jurakette.

Mit Sibylle und Remo Schmid- Heer startete im 2015 die dritte Generation ihre Hingabe für diesen Betrieb. 1985 bis 2015 amteten Margrit und Emil Heer- Simmen, und vor ihnen, seit 1968, Susanne und Adolf Simmen.

Verändert hat sich in diesen 50 Jahren viel: 1979 neues Dach, 1981 Fassade und WC-Anlage, 1986 Umbau Kuhstall, 1991 Umbau Kuhstall inklusive neues Gülleloch und Miststock, 1998 wurde die Zufahrtstrasse von Herbetswil her geteert und die Umfahrung des Restaurants realisiert, 1999 Renovation der Gaststube, 2000 Küchenumbau, 2003 Renovation des Wohnbereiches, Umbau Pferdestall 2008/2009, 2014 Umfunktionierung des Fohlenanbindestalls zu einem Freilaufstall mit Kraftfutterstation, 2014 Kleinkläranlage und Solarzellen auf dem Fohlenlaufstall, 2015 Bau eines Rinderlaufstalls und nach 1991 wurde auch die Stromzufuhr im 2015 erneut verbessert.

Der Grundgedanke, nämlich der Sömmerungsbetrieb für Rinder der Genossenschaftsmitglieder und Fohlen, ist bis heute gleich geblieben. Wo man früher 100 Rinder gesömmert hat, sind dies heute 150. Bei den Fohlen wurden früher Hengste eingestallt, teilweise sogar über den Winter. Heute sind es jährlich etwa 25 Jungpferde, Stuten und Wallach im Alter von jährig bis zweijährig, rassendurchmischt, die während 100 Tagen den Sommer auf 971 Meter über Meer verbringen.

Das Restaurant bietet Platz für 45 Gäste und die Gartenterrasse für 60. Das Angebot der Speisekarte reicht vom Traditionellen bis zum Währschaften. Es hat für jeden etwas Passendes dabei. Für Bankette, Geschäftsessen, Familienfeste oder Vereinsausflüge ist die Schmiedenmatt immer wieder eine gern besuchte Destination. An drei Wochenenden findet jeweils die traditionelle Metzgete, mit dem Fleisch der hofeigenen Schweine, statt. So weit als möglich, wird das Fleisch grundsätzlich vom eigenen Betrieb verwendet. Seit je her legen die Wirtinnen Wert auf die regionalen oder schweizerischen Produkte. Wann immer möglich wird auch das regionale Gewerbe unterstützt, so auch der Brot- und Gemüselieferant.

Nun laden die beiden Generationen am Sonntag, 30. Juni auf die erste Jurakette ein. Um 10.30 Uhr wird das Fest mit einer Jodlermesse umrahmt vom Jodlerclub Rosinlithal aus Welschenrohr eröffnet. Um 11.30 Uhr tritt die Treichlergruppe Juragruess auf. Vom Mittag an sorgen die Örgelifründe Buchsibärge für Unterhaltung. Gespannt darf man auf die Festrede um 13 Uhr sein. Um 13.30h wird ein nächster Höhepunkt erwartet- der Sechsspänner der Feldschlösschen Brauerei. Eine Fotoausstellung aus den vergangenen fünfzig Jahren sowie ein Oldtimertraktoren- und jedEinachsertreffen runden das Angebot ab.

Ein Sonntag auf 971 Meter über Meer, in geselligem Ambiente wird jeden den Alltagsstress in der Social- Media-Welt für einige Stunden vergessen und die Natur geniessen lassen.