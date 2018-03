Am 4. März wurde in der Schweiz der Kranken gedacht. Dieser Tag der Kranken ist dazu da, sich Zeit zu nehmen für kranke und beeinträchtigte Menschen. Jahr für Jahr tun dies unzählige Menschen jeden Alters und die verschiedensten Organisationen mit den unterschiedlichsten Anlässen; z.B. mit Besuchen, Konzerten, Aufführungen, nur um einige wenige zu nennen.

Auch die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli aus der Fahrweid beteiligten sich an diesem Gedenktag und gaben wiederum ein Konzert im Alterszentrum Lindenhof in Rümlang. Die dargebotenen, volkstümlichen Klänge fanden Zugang zu den gebannt Lauschenden. Diese wiederum bedankten sich mit warmen, herzlichem Applaus und ihre fröhlichen Gesichter strahlten nur so um die Wette.

So war denn auch für uns dieser Tag, ein ganz spezieller Tag, der sicher allen direkt oder indirekt Beteiligten in Erinnerung bleiben wird.

Andi Bichsel