Auch in diesem Jahr führte das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton Solothurn den Lehrgang in Palliative Care «Passage SRK» in den Schulungsräumen des Bürgerspitals Solothurn durch. An acht Samstagen haben sich 15 Frauen und ein Mann vertieft mit der Begleitung schwerkranker Menschen und deren Angehörigen befasst.

Immer mehr Menschen leiden an chronisch verlaufenden und unheilbaren Krankheiten. Aus diesem Grund werden zunehmend Personen benötigt, welche die fachspezifische Betreuung in dieser schwierigen Lebensphase übernehmen. Palliative Care ist eine Antwort auf diese grosse Herausforderung. Sie will den Schwerkranken und deren Angehörigen durch eine bestmögliche Unterstützung im medizinischen, pflegerischen, psychischen, sozialen und spirituellen Bereich die letzte Lebensphase erleichtern und eine bestmögliche Lebensqualität bieten.

Mit dem Zertifikatslehrgang «Passage SRK» hat das Rote Kreuz für Interessierte eine Möglichkeit geschaffen, Grundlagenwissen in der Begleitung von Schwerkranken und deren Angehörigen zu erwerben und sie für diese komplexe Aufgabe vorzubereiten. Ausgewiesene Fachdozentinnen und -dozenten führten die Teilnehmenden behutsam durch den Lehrgang.

Das erworbene Wissen wenden die Teilnehmenden nun an ihrem Arbeitsplatz in der Betreuung und Pflege von älteren Menschen sowie in der Freiwilligenarbeit an. Der Einsatz als Freiwillige oder Freiwilliger ist beispielweise in den Solothurner Spitäler oder in der Spitex möglich. Das SRK Kanton Solothurn ermöglicht den Teilnehmenden im Anschluss an den Lehrgang die gemachten Erfahrungen an einem Treffen unter fachlicher Leitung zu reflektieren.

Informationen zum Lehrgang und detaillierte Unterlagen sind beim SRK Kanton Solothurn, Karin Saner (T 032 622 37 20) oder unter www.srk-solothurn.ch erhältlich.

Der Infoabend zum nächsten Lehrgang findet am 12. Juni 2019 um 19.00 Uhr im SRK Kurslokal, Dornacherplatz 3 in Solothurn statt.