Am 17. und 18. November trafen sich die besten Karate-Wettkämpfer in Aarberg bei Lyss.

Der Karate Sportverein Balsthal konnte zum ersten Mal daran teilnehmen.

Teilnehmen konnte nur Karatekas, welche sich im Verlaufe des Jahres an den Swiss League Turnieren qualifiziert hatten.

Am 17. November holte sich Leonora Cadjenovic den Vizemeisterin in der Kategorie Kumite U14. Sie bestätigte damit Ihre tollen Leistungen im 2018.

Mico Ilic war am 18. November in der Kategorie Kumite Elite im Einsatz. Er schied leider in der Vorrunde bereits aus und konnte somit seine guten Leistungen im 2018 nicht mit einem Potestplatz krönen.

Der Karate Sportverein Balsthal holt damit ein weiteres Mal, einen Potestplatz an Schweizermeisterschaften nach Balsthal.