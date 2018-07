Im kühlen Schatten der Linde bei der Waldhütte Endingen starteten die Mitwirkenden der Schule Endingen in das Schulschlussessen. Frank van Aartsen begrüsste das erste Mal als Schulpflegepräsident und möchte mit der Schulpflege getreu dem Motto «fit» voller Elan neue Herausforderungen annehmen und Ideen umsetzen.

Die Metzgerei Werder verwöhnte uns mit feinen Grilladen und frischen Salaten. Nach dem Essen gab es viel zu feiern.

Die neuen Mitarbeiter wurden mit einem kleinen Geschenk herzlich willkommen geheissen. Einige Mitarbeiter haben ein Jubiläum gefeiert, welche die Schulleiterin Brigitte Lehner gewürdigt und mit einem Geschenk verdankt hat.

Sandra Hofmann (Lehrperson) wirkt seit 15 Jahren an unserer Schule. Karin Zimmermann unterstützt seit 10 Jahren als Assistenz. Luisa Cobo (Kindergärtnerin), Patrizia Bäder (Lehrperson), Marianne Schindelholz (Lehrperson) und Ute van Aartsen (Seniorin) bereichern seit 5 Jahren die Schule Endingen. Unser Schulpflegepräsident Frank van Aartsen feiert ebenfalls sein 10jähriges Jubiläum.

Auch Abschied nehmen gehörte zum Abend. Nebst verschiedenen Mitgliedern des Teams verlässt die langjährige Schulleiterin Brigitte Lehner unsere Schule. Frank van Aartsen dankt ihr im Namen der Schulpflege für ihr riesiges Engagement, das sie für die Schule Endingen leistete. Brigitte Lehner erzählt in einer kurzen Rede einige lustige Anekdoten aus ihrer Zeit in Endingen und berichtet über ihre persönlichen Highlights. Dazu zählen die Einführung vom Projekt Generationen im Klassenzimmer, das Patensystem, der Zuwachs an Praxislehrpersonen, das Sommerfest 2017 und die Projektwochen, die jährlich stattfinden. Das Lehrerteam überrascht Brigitte Lehner mit einem eigens für sie komponierten Lied und bedankt sich so bei ihrer allseits geschätzten Chefin. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Nach der Patisserie vom Beck Alt durften alle einen Examenweggen mitnehmen, der in Endingen traditionsgemäss immer noch verteilt wird. Wir wünschen allen sonnige Ferien und jetzt schon einen super Start in das neue Schuljahr. (JV)