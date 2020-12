Schulglocke und Feuerhorn im Zweiklang

Als die Glocke das Ende der grossen Pause anzeigt, leert sich der Platz zwischen den Schulhäusern Dorf in Lengnau. Kaum aber ist der Klang verstummt, fährt ein Feuerwehrauto mit Blaulicht und Sirene vor.

In Zeiten, wo Schulanlässe entweder gemässigt oder ganz abgesagt werden, sind Tage wie dieser für die Primarschüler ein Highlight.

Anlässlich des Fachs Natur-Mensch-Gesellschaft haben Fabienne Fux und Simone Haller für die zwei 3.Klassen einen «Feuerwehr»-Morgen organisiert. Diego Berninger, welchen die Kinder sonst als Lehrer kennen, wird heute für einmal zusammen mit Kollege Oskar Meier als echter Feuerwehrmann erlebt.

Es wird sofort ruhig, als den Schülern und Schülerinnen gezeigt wird, wie sie die schweren Teile eines Saugschlauchs selber zusammensetzen können. In einem echten Einsatz dürfte es nur gerade 2.5 Minuten dauern, bis diese Leitung mit Wasser aus dem Dorfbach gefüllt ist.

Auch sonst dürfen die Kinder Hand anlegen. Es braucht einige Kraft, um den Anhänger aus dem Verkehr zu schieben. Die roten Schläuche werden von Fiona, Leandra und Amanu transportiert. In Feuerwehrmontur getrauen sich Filip und Leila als erste, mit Hochdruck die Tennisbälle von den Pylonen zu spritzen. Beim Feuerlöschen geben Warvin und Andrei ihr Bestes, um die wilden Flammen in den Blechbehältern zu löschen, welche in den Klassen für Aufregung sorgten. Ganz so einfach gestaltet sich dies allerdings nicht. Zum Glück waren die gelernten Feuerwehrmänner da und konnten einschreiten.

Mit D. Berningers Erzählungen über eigene Einsätze wird klar, dass sich das Retten von Menschenleben als sehr schwierig gestalten kann. Mit verrauchter Sicht das Gewicht eines erwachsenen Mannes aus einem fremden Raum zu bringen, dazu mit Atemschutzmaske und Luftdruckflasche am Rücken - das ist kein Spaziergang sondern äusserst schweisstreibend.

Die vielen vorbereiteten Fragen der Kinder hat D. Berninger in einer Powerpoint zusammengestellt und beantwortet. In den zwei Klassenzimmern wird diese nach dem «Ausseneinsatz» gezeigt und von den Fachpersonen erläutert. «Es ist der schönste Tag!», ruft eine Schülerin, welche sich tatkräftig am Anlass engagiert hat.

Ein bisschen Heldentum hat unserem Corona-Alltag gutgetan.

Bericht vom 3.12.2020 / Karin Grimm