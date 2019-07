Bereits zu den Anfängen der Schulanlage Oberentfelden wurde schnell deutlich, dass sich der Platz mit dem Kopfsteinpflaster schwer mit einem Rollstuhl befahren lassen würde. Dabei war dieser Platz speziell für die Pausenzeit angedacht, weshalb sich die Angelegenheit schnell zu einem schwerwiegenden Problem herauskristallisierte. Damit Abhilfe geschaffen werden konnte, versuchten Verantwortliche immer wieder das Gespräch mit der Stadt Baden zu suchen. Stets wurde nach einer Lösung gesucht, welche alle betroffenen Seiten zufrieden stellen sollte. Aufgrund von hohen Kosten stellt sich die Diskussion jedoch als schwierig heraus.



Mittlerweile hat sich allerdings eine Lösung gefunden. Das Stadtcasino Baden AG erkannte das Problem schnell und sorgte mit unterstützender Beihilfe in Form einer grosszügigen Spende, dass nun zwei breite Fahrspuren auf dem Pausengelände angelegt werden konnten. Die Oberfläche wurde speziell an die Bedürfnisse der Betroffenen angepasst und stellt für Rollstuhlfahrer eine angenehme Unterlage dar. Die Spende des Stadtcasinos Baden AG wurde laut einer Sprecherin mit viel Freude aufgenommen. Schliesslich sei das Unternehmen gerne Teil des sozialen Engagements gewesen. Abgesehen von dieser kürzlichen Spende beteiligte sich das Stadtcasino Baden AG ebenfalls an vielen weiteren Projekten der Zentren körperbehinderte Aargau (zeka) und der arbeiten und wohnen (arwo).



Während der Einweihungsfeier der beiden Fahrspuren legte besagte Sprecherin sogar selbst Hand an und versuchte sich daran, mitsamt eines Rollstuhls den Pausenplatz zu befahren. Auf diese Weise konnte Sie sich selbst ein Bild davon machen, welches soziales Projekt sie dieses Mal unterstützt hatten. Abgesehen von der Sprecherin zeigten sich besonders die Betroffenen sehr glücklich. Schliesslich können sich nun alle gefahrlos auf den Pausenplatz des Schulgeländes bewegen und müssen sich keinerlei Gedanken mehr darum machen, wie sie von einem Punkt zu einem anderen gelangen können.



Eine der Betroffenen leidet an Glasknochen und wagte vor den Umbaumassnahmen kaum daran zu denken, sich über den Holperplatz zu bewegen. Nun braucht sie sich keine Sorgen mehr über etwaige Problematiken zu machen und kann sich bequem auf dem Pausengelände aufhalten. Schlussendlich stellt das Projekt einen vollen Erfolg dar und verhilft auch allen Betroffenen, den Weg vom Parkplatz ins Büro leichter zu bewältigen, ohne dass sich jemand darüber Sorgen machen müsste, dass er oder sie sich verletzten könnte.