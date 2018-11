Über 80 Schüler und Schülerinnen der 2. Primarschul-klassen von Mellingen-Wohlenschwil kamen in den Genuss einer interessanten Lesung mit der Autorin Irmgard Kramer aus Österreich. Kramer schreibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Durch das Angebot von Kinder- und Jungendmedien Aargau haben die Bibliotheken und Schulen im Kanton Aargau die Möglichkeit im Rahmen der Leseförderung in den Genuss einer Lesung mit einer Autorin/einem Autor zu kommen.

Dieses Mal ging die Autorin Irmgard Kramer, welche in Wien und im Bregenzerwald lebt, auf eine zweiwöchige Lesereise quer durch den Aargau.

Irmgard Kramer gewährte den aufmerksam zuhörenden Kindern Einblick in ihr Schaffen und ihre Bücher. Mit dem Erzählen von lustigen Geschichten aus „Pfeffer, Minze und die Schule“, „Sunny Valentine“ und „Die Piratenschiffgäng“ bot sie eine unterhaltsame Lesestunde und machte die Kinder auch gluschtig, selber die Bücher zu lesen, welche in der Bibliothek ausgeliehen werden können.

Am Schluss verteilte die Autorin noch signierte Autogrammkarten als Erinnerung an diesen Anlass.