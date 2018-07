Am Samstag 30. Juni haben rund 20 Schülerinnen und Schüler im Alter von 7 – 11 Jahren ihre ersten Erfahrungen im Tennis gemacht. Auf Einladung des Tennisclubs Esp Fislisbach haben sie unter der Leitung von 3 erfahrenen Junior-Trainern während 5 Stunden ihr Tennistalent testen können. Die Mädchen und Buben haben mit grosser Begeisterung und Ausdauer mitgemacht. Viele von ihnen hatten noch nie einen Schläger in der Hand und haben somit ihren ersten Kontakt mit diesem Sport gehabt. Der Tennisclub hatte vorausgehend in der Schule Fislisbach Flyer verteilt, um auf den Anlass aufmerksam zu machen. Den Kindern wurden natürlich ihrem Alter entsprechend Schläger zur Verfügung gestellt und sie wurden mit Speis und Trank versorgt, so dass die Eltern sie beruhigt dem Betreuungsteam überlassen konnten.

Einige zeigten eine so grosse Begeisterung, dass sie sich spontan für weitere Trainings anmeldeten.

Es freut uns vom Tennisclub, dass wir den Schülerinnen und Schülern diese Möglichkeit anbieten konnten. Wir danken den Sponsoren für ihre Unterstützung.