Ein Knistern lag am Sonntagmittag (28.1.2018) auf dem Badiparkplatz Menziken in der Luft. 43 Schneesportlager-TeilnehmerInnen und 10 LeiterInnen versammelten und bereiteten sich für die Carreise nach Grächen (VS) vor. Die Vorfreude war riesig.

Am Ziel angekommen waren die TeilnehmerInnen von der Unterkunft sehr beeindruckt. Das Sportzentrum Grächen beherbergte nicht nur die TeilnehmerInnen sondern umfasste auch ein gewaltiges Spieleparadies mit Hüpfburg, Basketballkorb, Tennis- bzw. Fussballfeld und ausserhalb noch ein Eisfeld. Die Mädchen und Buben tobten ihre aufgestaute Energie nach der langen Carreise nun gerne auf der Hüpfburg aus. Beim anschliessenden Dorfrundgang, nach dem ersten feinen Nachtessen, lernte man bereits die Ski- und SnowboardleiterInnen näher kennen. Ausgepowert, aber mit Elan für die Piste, legten sich die SchülerInnen schlafen.

Auch dank dem schönen Wetter war die Freude der Kinder nicht zu bremsen als sie am nächsten Tag von der Bergstation Hannigalp aus die Pisten erkundeten. Die je fünf Snowboard- und Skigruppen carvten und rutschten in ihren Niveaus die Pisten hinunter. Sogar die Anfänger wurden trotz Stürze nicht in ihrem Ehrgeiz gebremst. Am Ende des Tages schafften es alle, den unter Anfängern gehassten Bügellift, zu meistern.

Die Wetterverhältnisse waren in dieser Woche hervorragend und die Schneeverhältnisse optimal.

Ein Spieleabend, ein Discoabend und ein Abend-Fussballturnier unterhielten die TeilnehmerInnen im Schneesportlager Grächen bestens. Auch gab es Tischtennis-Spiele und Wrestling-Kämpfe auf einer grandiosen Hüpfburg. Ebenso zeigten die LeiterInnen auf dem Badminton-Feld, was sie abseits den Pisten auch noch zu bieten hatten.

Die reibungslose Heimreise von Grächen nach Menziken am Freitagmorgen kam zu früh und statt Ski- u. Snowboard-Fahren stand nun Aufräumen, Putzen und Packen auf dem Programm.

Bei der Ankunft auf dem Badiparkplatz Menziken sah man den Heimkehrenden wie auch den Eltern, die Wiedersehensfreude an.

Die Schneesportwoche im schönen Wallis verlief ohne jegliche Zwischenfälle, wie Erkrankungen oder Verletzungen. Jeder TeilnehmerInnen hatte sicherlich zuhause von seiner eigenen erlebten Schneesportwoche im schönen Grächen viel zu erzählen.

Uwe Küpper, Hauptleitung