Das Schneelager Herznach und Umgebung fand dieses Jahr vom 10. Februar 2019 bis 15. Februar 2019 wiederum in der altbewährten Unterkunft Alpenlodge auf der Fiescheralp statt.

Unter der Leitung von Melanie Merki & Marco Rubin genossen 54 Kinder und 19 Leiter eine herrliche Woche bei Traumwetter in den Walliser Bergen.

Nachdem am Samstagnachmittag die Vorhut des Lagers mit der Küchencrew anreiste, um das Lagerhaus und Küche vorzubereiten, traf der Car mit den Kindern und den Skilehrern am Sonntagmorgen im Wallis ein, welche sofort das Gebäude in Beschlag nahmen. Nach dem ersten feinen Mittagessen gings schon ab auf die Piste, für ein erstes Kennenlernen und definitiver Zuteilung der Ski- und Snowboard Gruppen.

Anschliessend war Betten beziehen und einnisten angesagt, bevor nach dem reichhaltigen Abendessen die Leiter allen vorgestellt wurden und die allgemein gültigen Regeln für diese Woche, sei es im Lagerhaus oder auf der Piste, bekannt gegeben wurden.

Nach leichtem Schneefall am Sonntagnachmittag und Montagmorgen, durften die Kinder ab Montag nach dem Mittagesessen bis Ende Woche bei herrlichem Wetter und besten Schneebedingungen über die Pisten flitzen und mit den top motivierten Snowboard- und Skilehrern ihre Technik aufpolieren. Jeweils nach dem Nachtessen war eine Abendunterhaltung angesagt. Vom Lottoabend, über Kinoabend und Schneeolympiade war alles dabei und die Stunden bis zur Bettruhe vergingen wie im Fluge. Das schöne Wetter schlug sich auch auf die Laune der Lagerteilnehmer nieder, es kam kaum Heimweh auf und ausser ein paar kleiner Blessuren, wurden wir von gröberen Verletzungen verschont.

Für das Skirennen kam dann doch noch etwas Nervosität auf. Top motiviert standen die Kinder am Start und es wurde um jede hundertstel Sekunde gekämpft. Souverän brachten alle Ihren Lauf ins Ziel und den meisten Kindern gelang es ihre besten Leistungen abzurufen.

Das gespannt erwartete Rangverlesen von der Schneeolympiade und vom Skirennen am Donnerstagabend wurde mit einer kleinen Diashow und Rückblick auf die erlebnisreiche Woche umrahmt, bevor den kleinen Skistars allesamt eine Medaille und einen Badi Eintritt für das Schwimmbad Frick übergeben wurde. Danach war Disco und Karaoke angesagt und die Kinder feierten den Ausklang des Schneelagers begeistert bis in die späte Nacht hinein.

Am Freitagmorgen sausten die Kinder noch ein letztes Mal über die Pisten. Nach dem Mittagessen hiess es leider Koffer packen und dann ging es mit der Gondel schon wieder ins Tal, wo bereits der Car für die Rückfahrt ins Fricktal wartete. Eine erlebnisreiche, mit vielen Highlights gespickten Woche nahm viel zu schnell ihr Ende.

Einen besonderen Dank an dieser Stelle auch dem Küchenteam, welches uns die ganze Woche mit feinem Essen verwöhnte. Auch dem restlichen Leiterteam ein ganz grosses Dankeschön für das motivierte und geduldige Trainieren der grossen und kleinen Schneesport-Talente, sowie den Hausmamis, welche sich um jedes Anliegen der Kinder kümmerten und die Organisation im Lagerhaus fest im Griff hatten.

Ganz herzlichen Dank allen Spendern und Sponsoren und allen, die in irgendeiner Weise etwas zum Gelingen des Schneelagers beigetragen haben! Es ist uns bewusst, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir immer grosszügig vom einheimischen Gewerbe unterstützt werden.