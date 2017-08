In der herrlichen Berglandschaft im Toggenburg durften 12 Nachwuchsschwinger vom Aargau vom 31 Juli bis zum 4 August das Königscamp in Wildhaus besuchen. Die rund 80 Nachwuchsschwinger aus der ganzen Schweiz im Alter von 10-15-jährig, genossen täglich neue Gasttrainer. Am Donnerstag den 3.8.2017 waren die beiden Eidgenossen Schmid David und Nick Alpiger zu Besuch im Berggasthaus Oberdorf auf 1200 m ü. M. Ein. Trainer sowohl Schwinger hatten sichtlich Spass an der Arbeit auf dem extra angelegten Aussenschwingplatz. Nebst dem Schwingen kamen auch die polysportiven Aktivitäten nicht zu kurz. Ein gelungenes Lager dank dem grossen Einsatz der Techn. Leiter und Helfer aus den verschiedenen Teilverbänden, und den Sponsoren.PA