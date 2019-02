Ein unangenehmes Gefühl am After, Juckreiz, Schmerzen oder Blutungen beim Stuhlgang. Diese Symptome können auf Hämorrhoiden oder andere Erkrankungen am Enddarm hinweisen. Erfahren Sie, wie die Ärzte am KSB die Diagnose stellen, inwiefern eine Umstellung der Lebensgewohnheiten helfen kann und wann eine Operation nötig ist.

Wo und wann?

Dienstag, 26.2.2018 ab 19.30 Uhr im Personalrestaurant des Kantonsspitals Baden.

Weitere Infos: www.kantonsspitalbaden.ch