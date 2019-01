Obermumpfer Seniorentreffen

hg) Das neue Jahr erst ein paar Tage alt, schon dürfen die beiden Vorständer der Frauenvereine in Obermumpf die Pensionäre begrüssen. Der schönen, persönlichen Einladung sind 47 Personen gefolgt. Um miteinander die Zeit zu verbringen, gemeinsam Essen und unterhaltsamen Gespräche zu führen. All dies ist an diesem Nachmittag möglich. Zur Unterhaltung haben die Organisatorinnen die Schüler der 3.+4. Klasse angefragt. Mit ihrem Lehrer Herr Bielser, haben sie ein paar Winter- und 3 Königslieder vorgetragen. Die schnelle aber kurze Schlittenfahrt erhielt einen grossen Applaus. Der am Schluss des Programms noch zu einer Zugabe führte.