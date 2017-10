"Verschiedene Gremien und Privatpersonen haben sich mit Schinznach-Badern längstens ausgetauscht. Die Zusammenarbeit ist hervorragend" - dies die Aussage des Komitees Pro Schinznach-Bad in der AZ vom 19. Oktober. Ist dem wirklich so? Als ehemaliger Gemeindeammann von Schinznach-Bad nenne ich drei Beispiele, die ein anderes Bild zeigen.

Als erstes die Feuerwahr: Vor etwa 15 Jahren - in beiden Gemeinden bestand diesbezüglich Handlungsbedarf - hat der Gemeinderat Schinznach-Bad dem Kollegium in Schinznach (Dorf) die gemeinsame Anschaffung eines Tanklöschfahrzeuges vorgeschlagen - dies nachdem das Aargauische Versicherungsamt dieses Vorgehen unterstützte und zwischen den beiden Gemeinden bereits ein Zusammenarbeitsvertrag bestand. Schinznach (Dorf) ging auf diesen Vorschlag nicht ein und schaffte ein Fahrzeug für sich allein an.

Die zweite Begebenheit betrifft die Abwasserbeseitigung. Das Schenkenbergertal leitet sein Abwasser auf die ARA Langmatt in Wildegg. Wieso tut das Schinznach-Bad nicht gemeinsam mit dem Schenkenbergertal? Die Antwort liegt bei den Talgemeinden, nachdem diese seinerzeit ohne Orientierung unseres Gemeinderats Sondierungen mit Wildegg aufgenommen hatten. Erst als man ein Durchleitungsrecht für das Abwasser über Schinznach-Bader Boden benötigte, wurde unser Gemeinderat auf das Vorhaben aufmerksam. Für ein Mitmachen von Schinznach-Bad war es zu diesem Zeitpunkt schon zu spät. Schinznach-Bad, das sich zu diesem Zeitpunkt Gedanken zur veralteten eigenen Kläranlage machte, wurde links - oder geografisch gesehen am rechten Aareufer - liegengelassen.

Als letztes Beispiel von Dissonanzen zwischen Schinznach-Bad und dem Schenkenbergertal sei der Polizeivertrag zur Verkehrsbussenverteilung angeführt. Der ursprünglich zwischen den Gemeinden und der Polizei abgeschlossene Vertrag hielt fest, dass Verkehrsbussen (nach Abzug einer Verwaltungsentschädigung) derjenigen Gemeinde zukommen, in der sie generiert werden. Diese Regelung hat Schinznach-Bad gute und regelmässige Zusatzeinnahmen gebracht. Das hat dann einige der Nachbargemeinden "gewurmt" und sie haben den Vertrag gekündigt mit dem Ziel, die Bussenverteilung zu Ungunsten von Schinznach-Bad anders zu regeln. Das ist dann auch so gekommen. Nach neuer Regelung können die Bussenerträge nicht höher sein, als eine Gemeinde für die Polizeitdienste zu bezahlen hat. Der Rest kommt in einen Topf und wird unter allen Gemeinden aufgeteilt. Der sachlichen Argumentation vom Gemeinderat, wonach Schinznach-Bad durch den starken und störenden Verkehr Immissionen hinnehmen und viel Geld in die Verkehrssicherheit investieren muss (Strassenunterführungen, Trottoirs, Kreisel etc.), wurde kein Gehör geschenkt.

Sieht eine hervorragende Zusammenarbeit wirklich so aus?