Am Mittwoch vergangener Woche genoss die CVP Boswil anlässlich ihrer jährlichen Generalversammlung Gastrecht bei Max Wyder, Inhaber der Firma Huber Dach und Wand, Boswil. Die Co-Präsidenten Edwin Keusch und Thomas Guggisberg führten gewohnt effizient und eloquent durch die Sitzung. Alle Anträge zuhanden der Versammlung wurden ohne Gegenstimmen gutgeheissen und so konnte man zügig zum Rahmenprogramm übergehen.

Max Wyder übernahm seine Firma 2004 mit dem gesamten Mitarbeiterbestand von Ernst Huber. Drei Jahre später kam die Spenglerei von Wilfried Berger dazu. Die Firma hat sich auf Steil- und Flachdächer sowie Solaranlagen spezialisiert. In seinen Ausführungen merkte man rasch, wie sehr Max Wyder die Energieeffizienz und insbesondere die saubere Energie am Herzen liegt. Anhand einfacher Beispiele räumte er mit einigen Mythen auf, die der Solarenergie hartnäckig anhaften. So habe die Schweiz reichlich Sonne, um die Anlagen zu speisen, durch Fördermittel und steuerliche Vergünstigungen hielten sich die Kosten im Rahmen, die Nachhaltigkeit sei mit einer Lebensdauer der Module von 25 bis 30 Jahren gegeben und man könne durchaus vom eigenen Strom profitieren.

Max Wyder lebt beispielhaft vor, wie eine Zukunft mit erneuerbaren Energien aussehen könnte. So unterhält er eine Elektrotankstelle für seine Firmenwagen, die aus der eigenen Solarenergieproduktion gespeist wird und bezieht ausschliesslich Naturstrom aus dem Netz.

Was ihm allerdings Sorgen macht, sind die Nachwuchsprobleme in seiner Branche. Trotz Werbung und engem Kontakt mit den Schulen seien Lehrlinge leider Mangelware.

Beim anschliessend vom Gastgeber offerierten Apéro liess man den Abend ausklingen, selbstverständlich nicht ohne über die Energiestrategie zu diskutieren, über welche das Stimmvolk am 21. Mai zu befinden hat.

Susanne King