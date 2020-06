Hurra, wir dürfen uns wieder sehen! Nicht in der Halle aber im Freien!

Anlässlich der aktuellen Lage werden wir die Turnhalle erst wieder nach den Sommerferien betreten. Den Spaziergag von Wangen nach Olten und zurück genossen wir in vollen Zügen. Das Wetter hatte mit uns ein einsehen und die Sonne begleitete uns den ganzen Weg. So gefällt die Turnstunde in der Natur allen.