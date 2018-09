Nach einer weiteren Saison ging der 33. Läufertreff Zuchwil mit dem traditionellen Schlussabend zu Ende. Im Restaurant des Sportzentrums wurden wir mit einem feinen Nachtessen verwöhnt und verbrachten einen gemütlichen Abend zusammen.

Von April bis September trafen wir uns jeweils am Dienstagabend zum Joggen und Walken. In verschiedenen Stärkeklassen, der eigenen Fitness entsprechend, trainierten wir in der näheren und weiteren Umgebung bei meistens bestem Wetter. Zum Abkühlen im Sommer lockte anschliessend das Freibad oder es wurden einige Längen im Hallenbad geschwom-

men. Auch ein Pétanque-Turnier und ein Grillabend standen auf dem Programm.

Wir freuen uns, im nächsten Jahr eine weitere Saison mit Lauf- und Walkingbegeisterten in Angriff nehmen zu können.

Leiterteam Läufertreff Zuchwil

Text A. Bucher