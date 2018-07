Es ist schön, dass Traditionen beibehalten werden können und sich die Jodler immer wieder auf das alljährliche Boccia-Turnier in der Boccia-Halle in Grenchen freuen. So konnte der bewährte Spielleiter, Plinio Corbetti, wiederum fast alle Bettlacher Jodler zum "Obi-Cup" begrüssen und leitete das Spiel so, dass am Schluss ein Sieger erkoren werden konnte. Wiederum wurde nebst den drei ersten Plätzen auch ein "Pechvogelpreis" verliehen; dieser ging an Peter Obrecht (Obi).

Nach diesem Turnier sind wieder Singferien angesagt. Ein paar Jodler begeben sich wiederum auf die alljährliche Velotour, dieses Mal an den Bodensee.

Am Mittwoch, 22. August 2018, 20.15, geht es wieder mit den Proben los. Interessierte Männer sind ganz herzlich eingeladen, einmal in eine Probe hereinzuschauen und sich überzeugen zu lassen, dass Singen keine Kunst ist und einem sehr gut tut.

Weitere Infos; www.jodlerklub-bettlach.ch.