Sabrina Siegrist wird ab 1. Jan. 2021 neue Egliswiler Gemeindeschreiberin

An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat Egliswil Frau Sabrina Siegrist, Meisterschwanden, als Gemeindeschreiberin mit Wirkung ab 01. Januar 2021 gewählt.

Um die zur Neubesetzung ausgeschriebene Stelle haben sich zwölf valable Kandidatinnen und Kandidaten beworben. Im durchgeführten Auswahlverfahren hat sich Sabrina Siegrist klar gegen die harte Konkurrenz durchgesetzt.

Die künftige Egliswiler Gemeindeschreiberin ist sehr gut ausgewiesen und hat bereits mannigfaltige Erfahrungen sammeln können. Ihre Ausbildung als Kauffrau mit Berufsmatura hat sie in der Gemeindekanzlei Sarmenstorf absolviert. Nach einem Abstecher bei der Post Logistics, Dintikon, ist sie 2013 in die Dienste der Gemeinde Wohlen AG eingetreten. In diese Zeit fällt auch der Besuch des Lehrgangs «Öffentliches Gemeinwesen, Fachrichtung Gemeinde-schreiber/in». Seit 2018 bekleidet Sabrina Siegrist das Amt der Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in der Freiämter Zentrumsgemeinde.

Sabrina Siegrist ist 27-jährig und ist in Meisterschwanden aufgewachsen. In ihrer Freizeit wirkt sie aktiv im Turnverein ihrer Wohngemeinde mit und unterstützt die Meitlisonntags-Vereinigung mit ihrer Mitarbeit im Vorstand.

Zusammen mit dem Personal heisst der Gemeinderat Egliswil Frau Sabrina Siegrist bereits heute schon herzlich willkommen.