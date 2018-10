lädt Ende Oktober zu ihrer beliebten Herbst-Soirée ein. Wie immer werden elegante Outfits für den Tag und den Abend gezeigt. Vom massgeschneiderten Tailleur bis zur einzigartigen Ballrobe präsentieren 2 Models (eines davon ein Curvy Model) die neuen Kreationen aus wunderschönen exklusiven Stoffen der Firma Lüthi & Cie Tissus Couture.

Diesen Herbst tragen die beiden auch zum 1. Mal Teile aus der neuen „IN THE MOOD“- Linie von Sabina Burkhard:

„IN THE MOOD“ - die perfekte Kombination aus Haute Couture und Prêt à porter – entworfen von Sabina Burkhard und sorgfältig verarbeitet in ihrem Atelier in Solothurn, entspricht den Bedürfnissen der modernen Frau, die sich gerne professionell fürs Business, manchmal léger aber auch elegant für den Abend kleidet. Die einzelnen Teile bestechen durch einfache, aber raffinierte Schnitte, sind pflegeleicht, koffertauglich und gut kombinierbar. Die sorgfältige – wenn auch nicht so aufwändige – Verarbeitung, wie bei einer Haute Couture-Ausführung, spricht für sich. Und alle Teile sind in diversen hochwertigen Stoffqualitäten zu haben.

Sabina Burkhard wird „IN THE MOOD “ mit ihren Haute Couture-Modellen zu einzigartigen Outfits kombinieren. Frau darf gespannt sein!

Soirée Haute Couture Mittwoch + Donnerstag, 24. + 25. Oktober 2018, jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr, Anmeldung erforderlich (beschränkte Platzzahl) auf www.sabina-burkhard.ch/contact oder per Telefon 032 621 90 10 bis zum 23. Oktober 2018

SABINA BURKHARD COUTURE AND IMAGE

Obere Steingrubenstrasse 4, 4500 Solothurn