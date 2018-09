Am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag fand in der reformierten Kirche Unterkulm

ein ökumenischer Gottesdienst statt. In erfrischender Weise feierten Pater Louis Reyes

und Pfarrer Stefan Lobsiger (die einander an diesem Tag erst kennen lernten)

mit einer grossen Gemeinde unter dem Thema "Betet, freie Schweizer, betet!"

Piotr Palczynski musste sich aus familiären Gründen entschuldigen lassen.

Janine Sandmeier, die Sekretärin der Ref. Kirchgemeinde Kulm, schlug kurzfristig vor,

mit einer Bettagskollekte das Heimkommen von Jason Haller, Gränichen, zu unterstützen.

Auf ihre Einladung feierte Familie Haller (Jason mit Eltern; siehe auch www.go4jason.ch)

diesen Gottesdienst mit Apéro mit und bedankte sich herzlich für die spontane Aktion.

Allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön!



Stefan Lobsiger, Pfarrvertreter Unterkulm