Seit über 20 Jahren ist Cartons du Coeur im Aargau tätig. Es ist eine Organisation von Freiwilligen, welche selbstlos Familien und Einzelpersonen in Notlagen mit Lebensmitteln beliefert. Es werden Sammlungen organisiert und Helfer beliefern ohne Bürokratie, anonym direkt Hilfsbedürftige zu Hause mit Grundnahrungsmitteln. Hilfe ist in der Regel alle vier Monate möglich. Anfragen werden via Telefondienst (079 781 76 59) entgegengenommen und koordiniert. Letztes Jahr wurden an 26 Sammlungen über 22 Tonnen zusammengetragen und verteilt.

Der Rotary Club Wynen- und Suhrental organisiert im Rahmen seiner Gemeindiensttätigkeiten alle zwei Jahre eine solche Sammlung. Kürzlich hat eine stattliche Zahl von Clubmitgliedern vor der Migros Filiale in Oberentfelden die Besucher angesprochen und sie motiviert, zusätzliche Einkäufe zu Gunsten von Cartons du Coeur zu tätigen. Die Aktion wurde von der Filialleiterin Barbara Rüegger unterstützt und löste beim Publikum positive Reaktionen aus. Der Erfolg war grösser denn je. Es konnten Cartons du Coeur über zwei Tonnen Lebensmittel zur Verteilung an Bedürftige übergeben werden.

Heinz Gehrig