"Seit dem Januar 2019 bin ich zu 60% bei Ihnen in der Kirchgemeinde Kulm als Sozialdiakon tätig. Bei verschiedenen Anlässen hatte ich bereits einen Einblick in die Gemeinde und viele g’freuti Begegnungen. Ich werde jeweils am Dienstag in Teufenthal und am Donnerstag in Unterkulm 9:00 – 11:30 Uhr anzutreffen sein, sonst bin ich telefonisch erreichbar unter der Nummer 078 628 08 16.

Ich habe Baujahr 1962 und bin verheiratet mit Brigitt. Zusammen haben wir 4 Kinder, im Alter von 17 – 24 Jahren. Wir wohnen in Aarau Rohr, an der Hauptstrasse 4.

Nach meinen praktischen Arbeiten wie käsen, schreinern und mauern, machte ich eine Ausbildung am Theologisch Diakonischen Seminar in Aarau. Seit 1999 habe ich mich in verschiedenen Kirchgemeinden als Sozial Diakon für unsere Jugendlichen und Senioren eingesetzt.

Meine Hobbys sind Velofahren, Joggen, Boxen, Garten, Lesen und einfach geniessen.

In meinen weiteren Tätigkeiten bin ich sporadisch für Roadcross als Moderator in der ganzen Deutschschweiz unterwegs. Im Boxkeller Aarau begleite ich Jugendliche aus dem Weg der Krise hin zu einem strukturierten Leben.

Nun freue ich mich auf alle neuen Begegnungen in Kulm und die Schritte die wir im Glauben zusammen machen können."