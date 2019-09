Der CVP Aargau ist es ein grosses Anliegen, dass die Bevölkerung ihre Nationalratskandidatinnen und -kandidaten sowie Ständeratskandidatin Marianne Binder persönlich kennen lernen kann. Um diese Begegnungen kulinarisch zu bereichern, werden seit dem Frühling dieses Jahres an verschiedenen Orten im Kanton Risotto-Anlässe durchgeführt.

Der eigens dafür eingerichtete Risottobus der CVP macht auch im Zurzibiet halt. So fand der erste Risotto-Anlass im Mai dieses Jahres in Lengnau statt, welcher auf sehr grosses Interesse gestossen ist. Weitere Risotto-Anlässe der CVP finden am Sonntag, 8. September 2019 ab 10.30 Uhr in Bad Zurzach im Rahmen der von der CVP Ortspartei Bad Zurzach organisierten Familien-Matinée im Mauritiusgarten (vis à vis Höfli) statt. Eine weitere Gelegenheit, die CVP-Nationalratskandidatinnen und -kandidaten und Ständeratskandidatin Marianne Binder persönlich kennen zu lernen, bietet sich am Sonntag, 22. September 2019, ab 11.30 Uhr im Innenhof des Schloss Klingnau, wozu die CVP-Ortspartei Klingnau die gesamte Bevölkerung herzlich einlädt.

Die beiden CVP Grossräte Andreas Meier und René Huber bedanken sich ganz herzlich bei den organisierenden CVP-Ortsparteien Lengnau, Bad Zurzach und Klingnau. Die Ortsparteien erbringen eine sehr wertvolle und wichtige politische Arbeit für unser Zurzibiet. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und die Gelegenheit für einen persönlichen Austausch mit Ihnen.

Andreas Meier, CVP-Grossrat, Klingnau