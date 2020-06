Rheinfelden vereint ( das war bei einem Spaziergang die Devise)

Rheinfelden vereint ( das war bei einem Spaziergang unsere Devise )

Wie es eben so ist, wenn man einmal sein Auto in Badisch Rheinfelden gekauft hat, dann einfach die Revision dort. So hiess es, dass man um ca. 9.00 Uhr das Auto bringen kann, dann um 11.30 Uhr könnte man es wieder holen. Also taten wir es so am Freitag, den 26. Januar 2020. Und wegen der Krankheit, dann mit dem Zug nach Hause fahren, später dann einfach wieder zurück nach Rheinfelden, um das Auto zu holen. Nein, das wollten wir uns nicht antun. Wir haben sogar das U-Abo, also keine Kosten in so einem Fall. Wir sagten uns dann dies, von der Garage Mercedes Zimmermann einfach der Gang in die Stadt Rheinfelden. Dann der Weg als Abwechslung auch noch ins Schweizerische Rheinfelden. Nur eben, das war dann einfach nur 10.00 Uhr. Also wie weiter verbringen die Zeit. Gut, so wussten wir dies, dass es einen Wanderweg am Rhein auf der Deutschen Seite hat. Das taten wir. Und hier stiessen wir dann auch auf die Worte in einem Stein, Rheinfelden vereint. Man meint hier das Rheinfelden aus der Schweiz und das Rheinfelden auf dem Badischen Boden. Man kann auch dies sagen als Beobachter, dass die Innerstadt vom Schweizer Rheinfelden eine Perle ist. Das Badische Rheinfelden, hier darf man sagen einfach die Neuzeit. Nur nebenbei erwähnt, es gibt auch in dieser Gegend das Laufenburg, einmal auf der Seite Deutschland, dann das andere Laufenburg auf der Seite Schweiz. So kann man es auch von Wallbach sagen. Und auch dies sollte man erwähnen, dass der liebe Vater Rhein hier die Grenze auch zwischen den Kantonen von der Schweiz und den Ländern von Deutschland hat. Ein paar Bilder sollen zeigen, einfach sich nur dies sagen, egal, ob man in Deutschland, Schweiz, Frankreich, etc. etc. lebt, wir haben alle eine Gemeinsamkeit. Und dies wäre schlicht und einfach allen gesagt "EUROPA". Die Schweiz ist das Vorbild von allem, so hat man die verschiedenen Kantone, doch auch die verschiedenen Sprachen. Und so hat man auch als Schweiz gute Kontakte zu Nachbarländern. Leider, das muss man auch als Schlussbetrachtung schreiben, es hat Parteien, egal, ob in der Schweiz oder in einem anderen Land, die nur sich selbst sehen, leider nicht die Zukunft von uns Menschen. Kein weiteres Wort jetzt hier noch dazu, denn wir haben ja bald wieder eine Volksabstimmung, eben von unserer SVP.