Es spielt keine Rolle, ob bei der eigenen Hochzeit, dem gemütlichen Familienfest oder der einfachen Geburtstagsfeier: Vorbereitung ist das A & O einer jeder Veranstaltung.

So wurde auch für die 20. Hochzeitsausstellung «Hochzeitsträume», vom 20. & 21. Januar 2018 im Gasthof Kreuz Egerkingen alles so vorbereitet, dass sich die Besucher bei uns inspirieren, beraten und wohlfühlen konnten.

Eine tolle Kombination von 23 verschiedenen Ausstellern sorgte dafür, dass es zu jedem Thema etwas zu bestaunen gab. Vom Blumenschmuck über den Event-DJ, von der Brautmode zum Reiseplaner für die Hochzeitsreise, vom Make-Up-Artist über den Goldschmied und vieles mehr - es hatte für jeden Besucher etwas dabei. Die Gäste konnten sich auch direkt an der Hochzeitsausstellung stylen lassen, die einzigartigen Häppchen vom Caterer geniessen oder am Hochzeitsseminar in diverse Fachvorträge hineinhören, was absolut bereichernd war.

Ein grosses Lob geht hierbei jedoch an unsere Aussteller, welche mit viel Liebe zum Detail Ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellten und unsere Besucher mit vollster Begeisterung verzückten. Doch auch die Location trug zu einer festlichen Atmosphäre der Ausstellung bei. Dase im 18. Jahrhundert erbaute Gasthof Kreuz, ist ein kulturell anschauliches Gebäude mit viel Charme und Cachet. Rund um die Uhr inspirierte ein herrlicher und frischen Duft aus der Küche, welcher die Gäste einlud sich von den Spitzenköchen des Hauses kulinarisch verwöhnen lassen. Die unzähligen und aufwändig hergestellten Hochzeitstorten waren ein Blickfang für die Sinne, denen kaum einen Besucher wiederstehen konnte.

Im Genusszelt auf der Nordseite des Gasthof Kreuz herrschte ausgelassene Stimmung, während vor allem die männlichen Besucher bei der Whisky- & Zigarren-Degustation die Ideen und Angebote der Aussteller Revue passieren lassen konnten.

Das Organisationskomitee bedankt sich hiermit bei allen Ausstellern und Besucher, welche die Hochzeitsausstellung Jahr für Jahr zu einem aussergewöhnlichen und herrlichen Anlass machen.

Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr, mit vielen neuen Ideen und tollen Ausstellern die Messe zu einem Erlebnis der Sinne werden zu lassen.