Beim Sommerfest im August bekundete die Genossenschaft Weisser Wind ihre Pläne für die Neueröffnung im März. An diesem Freitagabend öffnete die Wirtschaft zum letzten Mal seine Türen für Restaurantbesucher. Bevor der Umbau im Frühling beginnt, werden im 1. Stock nur noch vereinzelt Events durchgeführt. In seiner Festrede betonte der Grossratspräsident Markus Dietz die Bedeutung des Hauses als gemeinsamer Treffpunkt und kulturelles Zentrum von Freienwil.



Jung und Alt trafen sich an diesem Abend in der traditionsreichen Wirtschaft, die Restaurantgäste wurden mit Chili con Carne und Ghackets mit Hörnli begrüsst. Das Interesse an der Veranstaltung erwies sich als überregional, denn auch viele Besucher aus benachbarten Gemeinden trafen im “Weissen Wind” ein. Die Gäste bekundeten so ihre Bereitschaft, die Erhaltung des Hauses zu unterstützen.



Nach der Wiedereröffnung im Frühling soll es in dem historischen Gebäude ein Kinderbetreuungsangebot für Kinder ab drei Monaten geben. Dazu steht der gesamte 1. Stock zur Verfügung sowie Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Es ist zudem die Anschaffung von kindergerechten Möbeln. Der Garten wird der neuen Kita ebenfalls zur Verfügung stehen und über eine Aussentreppe vom Obergeschoss her erreichbar sein.



Flexibel und vielseitig: so lassen sich die Pläne der Genossenschaft für das Traditionsgebäude am Treffendesten beschreiben. Denn es ist geplant, abends und am Wochenende das Kita-Mobiliar unter der Guckkastenbühne im Saal zu verstauen und auf diese Weise die Räumlichkeiten ausserhalb der Kita-Betriebszeiten (6.30-18.30 Uhr von montags bis freitags) anderweitig nutzen zu können. Unter anderem sollten beide Stockwerke für kulturelle Events und private Gesellschaft zur Verfügung stehen. Auch ein Umbau des Dachgeschosses ist geplant. Dort sollten neue Wohneinheiten entstehen.



Das Projekt wird mit insgesamt 600 000 Franken Eigenkapital finanziert, die restlichen 1,3 Millionen Franken, die die Modernisierung nach aktueller Prognose kosten wird, will die Genossenschaft aus Darlehen und dem Verkauf von Anteilscheinen und Stuhlgönnern generieren. Des Weiteren erhofft sich das Projektteam Unterstützung durch Stiftungen und private Spender. Bei der Gemeindeversammlung am 20. November wird voraussichtlich einen weiteren Zuschuss in Höhe von 250 000 Franken genehmigt. Unternehmen und Privatpersonen wie die Firma Josef Lehmann Holzbau AG aus Schneisingen, der Bauherrenbegleiter Jörg Grob und der Gemeindeammann und Architekt Robert Müller haben ihre unentgeltliche Unterstützung in Form von Dienstleistungen zugesagt.