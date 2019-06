Gute Planung ist die Grundvoraussetzung für erfolgreiche Projekte. Insbesondere ist das für das Management von Ressourcen wichtig. Denn nur wenn diese effizient eingesetzt werden, können sich Unternehmen letztlich erfolgreich in Szene setzen. Oftmals ist Ressourcenmanagement allerdings mit Herausforderungen und Problemen verbunden. In diesem Artikel möchten wir deshalb erklären, welche Möglichkeiten Unternehmen haben, um ihre Ressourcen effizient einzusetzen.

Falsche Ressourcenplanung kostet

Wenn ein Unternehmen Ressourcen nicht angemessen planen kann, kann dies schnell zu hohen Kosten führen. Das lässt sich einfach nachvollziehen, sobald man sich vorstellt, welche Konsequenzen eine mangelnde Kapazitätsplanung hat.

Zum einen können ausgefallene Mitarbeiter nicht angemessen ersetzt werden. So können auch beispielsweise Geräte wie etwa PCs nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung gestellt werden. Oder aber Budgets für Projekte werden nicht richtig eingehalten. Außerdem kann in vielen Situationen nicht angemessen und schnell genug auf unvorhergesehene Ereignisse reagiert werden. Dies wirkt sich letztlich negativ auf die Effizienz der Projekte aus, wodurch diese verzögert oder gar nicht erst beendet werden können. In vielen Fällen werden dann Auftragsfristen nicht wie geplant eingehalten.

Letztlich müssen auf diese Weise andere lukrative Aufträge oftmals abgelehnt werden. So leidet das Unternehmen als Ganzes und kämpft nicht selten ums Überleben, weil keine angemessene Ressourcenplanung stattfindet. All diese Albtraum-Szenarien lassen sich jedoch vermeiden. Wichtig ist insbesondere, dass verantwortliche Projektleiter gleich zu Beginn den Einsatz von Ressourcen organisieren. Hierbei müssen Projektleiter nicht nur den Zeitraum im Auge behalten, in dem das Projekt abgeschlossen werden muss, sondern müssen auch auf das Projektergebnis achten.

Sach- und Personalressourcen

Beim Management von Ressourcen geht es insbesondere um zwei wesentliche Aspekt: Zum einen spielt das benötigte Personal und die Arbeitszeit eine Rolle. Zum anderen sind ein wesentlicher Aspekt auch Sachressourcen wie zum Beispiel Maschinen, Geräte, Räume und Fahrzeuge - jedoch auch immaterielle Punkte wie Lizenzen von Software.

Wenn es um das Management von Personalressourcen geht, muss unbedingt auf die Auslastung der Mitarbeiter geachtet werden. Hierbei gibt es wichtige Faktoren wie zum Beispiel Urlaub, Grundlast, Pufferzeiten und Krankheitstage. Ebenso kann es auch bei den Sachressourcen zu Ausfällen kommen, die anderweitig kompensiert werden sollten.

Der Einsatz von Software im Ressourcenmanagement

Heutzutage ist Kapazitätsplanung ohne die Möglichkeiten von Computer Software kaum mehr vorstellbar. Denn oftmals sind moderne Projekte in vielerlei Hinsicht viel zu komplex, als das Unternehmen auf die Vorteile von Software und IT verzichten könnten. Im Idealfall sollte die Ressourcenplanung also mit in die Personal-und Projektplanung des Unternehmens integriert sein. Schließlich ist die Planung von Ressourcen ein wesentlicher Aspekt der Projektleitung.

Es gibt Unternehmen, die beispielsweise auf ein Ressourcenmanagement mit Excel setzen. Das ist allerdings völlig ungeeignet, weil diese Software schnell an ihre Grenzen stößt. Schließlich ist sie nicht dafür gedacht. Eine gute Software im Bereich Ressourcenmanagement sollte deshalb Arbeitszeiten erfassen, Raum-und Gebäudeplanung, Geräteverwaltung und Kosten-und Budgetverwaltung ermöglichen. Zudem ist ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Software eine grafische Plantafel mit einer Auslastungsübersicht.

Die Kapazitätsplanung sollte mit in die CRM integrierbar sein. Mindestens sollten aber die Daten leicht in dieses System übertragbar sein, um Fehleranfälligkeiten zu vermeiden.

Mitarbeiter selbst planen lassen

Die Kapazitätsplanung hat zusätzlich auch einen menschlichen Aspekt. So ist es oftmals schwer, durchschnittliche Arbeitszeiten im Voraus zu planen und an Mitarbeiter weiterzuleiten. Auf diese Weise entstehen weiterreichende Probleme. Mitarbeiter müssen ihre Zeit selbst erfassen, wodurch ziemlich viel Arbeit entsteht. Außerdem sind sie mit dem alltäglichen Geschäft beschäftigt, indem sie ihren Posteingang abarbeiten. Dadurch sind sie nicht in der Lage, die langfristige Planung zu überwachen, die vom Projektleiter vorgeplant wurde.

Besser ist es deshalb Mitarbeiter selbst planen zu lassen. Denn wenn diese ihre Kapazitätsplanung selbst übernehmen, erhalten Sie nicht nur ein gestärkt Bewusstsein, sondern haben auch das Gefühl, im Projekt beteiligt zu sein. Dadurch ändert sich das Bewusstsein von der Rechtfertigung vor dem Chef hin zu mehr Selbstständigkeit.

Außerdem kann der Projektleiter so auch einen Gang zurückschalten, weil er weiß, was von den Mitarbeitern versprochen wurde. Dies ist wie eine Art Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die vertraglich festgehalten wurde. So müssen sich Projektleiter und Mitarbeiter nur noch zwischendurch absprechen, um Details zu klären.