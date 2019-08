Auf einer Fläche von ca. 7 Tennisfeldern kann der Besucher trockenen Fusses die Regionen Appenzell, Ostschweiz und Rheinfallgebiet bestaunen und bereisen.

Dabei kommen nicht nur Liebhaber dieser Regionen ins Schwärmen. Kinder und Fans von Eisenbahnanlagen stehen ebenso mit leuchtenden Augen vor der imposanten Anlage, wenn die Dampflock, oder das unvergessliche Krokodil ihre Runden zieht.

Für den begeisterte Hobby-Fotograf ist die Anlage der SmileStons ein Genuss, um diese im Bilde fest zu halten. Was er berücksichtigen muss ist, das verwenden des Blitzes ist untersagt. Somit ist ein Licht starkes Objektiv unabdingbar.

Bevor der Besucher die Halle mit all dieser Vielfalt betreten kann, wird er im Vorraum mit einem Begrüssung Video auf das was einem erwarte eingestimmt. Das spannende an dieser Begrüssung ist, will der Besucher weiter gehen, wird ein neuer kurzer Trailer eingeblendet welcher erneut einem Bewegt nochmals kurz inne zu halten.

Beim Betreten der grossen Halle wird die erste Region FantAsien «Appenzell» vorgestellt. Bereits bei diesem Teil der Anlage kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Der Säntis mit seiner Luftseilbahn ist das Hauptmerkmal neben den viele Details, wie dem Wildkirchli Äscher sind in diesem Teil der Anlage zu finden.

Ruhig und genussvoll sollte der Blick über diese erste Landschaft geführt werden. So viele Details sind zu bestaunen. Knöpfe an den Handläufen leuchten und vordern auf gedrückt zu werden. Nicht immer ist sofort ersichtlich was und wo passiert. Aber die Beobachtungsgabe der Kinder weist einem den Weg, dass z.b. ein Gleitschirm über der Anlage schweb.

Die Zahlen, welche im Prospekt aufgeführt sind, 350 Häuser, 80 Züge, 1000 Meter Schienen, 15`000 Figuren und vieles mehr, nehmen langsam Gestalt an. Zahlen welche vor dem Besuch undefiniert auf dem Papier stehen werden langsam real und glaubwürdig.

Vom Appenzell führt der Weg weiter zur «Ostschweiz», mit dem Sittertobel. Dieser Bereich gibt das Gefühl, von der Schweizer Tradition in die Moderne zu reisen. Das Gefühl trügt nicht. Die Anlage führt bewusst durch die Vielfallt der Schweiz.

Die Blicke finden genügend Sehenswürdigkeiten, welche die Geschichte zur Schweiz zeigen.

Eltern dürfen sich auf viele Fragen ihrer Kinder gefasst machen, denn Langeweile kommt nicht auf, auf dem Weg durch die Region Appenzell, der Ostschweiz und dem Rheinfallgebiet.

Auf den nächsten Ausbau können sich die Besucher bereits heute freuen. Der nächste Ausbau, die Alpen sollten voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen sein.

Nach dem Besuch des Rheinfalls im Kleinen, kann zu Fuss in 3 Minuten das Original, der grösste Wasserfall Europas, der Rheinfall besichtig werden.