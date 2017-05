Am Auffahrtsdonnerstag, 25. Mai 2017, 12.15 Uhr, sind die Rehaklinik Bellikon und PluSport Behindertensport Schweiz am Aargauer Cupfinaltag präsent. Auf der Sportanlage Brühl in Muri bringen sie in einem Promispiel fussballbegeisterte Menschen mit Körperbehinderung zusammen.

Das Promispiel ist ein Highlight für sportbegeisterte Menschen mit Handicap. Ein Team von Mitarbeitenden und ehemaligen Patienten der Klinik tritt gegen das PluSport-Team an, bestehend aus paralympischen Athleten und VIP-Botschaftern. Neben den Brüdern Luigi und Raimondo Ponte engagieren sich viele weitere Promis für diesen Match – sei es aktiv auf dem Spielfeld oder als Coach an der Seitenlinie. Vor zahlreichem Publikum zusammen mit bekannten Persönlichkeiten auf dem Platz zu stehen, ist für die Kicker mit Handicap ein emotionaler Höhepunkt und fördert gleichzeitig Gesundheit und Teamgeist. Die Mitspielenden freuen sich auf ein zahlreiches Publikum.