Raiffeisen-Unihockey-Night 2019 von Kanti Wohlen und bbz freiamt

2019: Ausgeglichene Tableaus an der 11. Raiffeisen Unihockey-Night

Bereits zum elften Mal spielten am Freitagabend über 30 Teams in den Hofmatten-Sporthallen bis in die frühen Morgenstunden um 3 Pokale und die attraktiven Mannschaftspreise in Form von Mannschaftsgutscheinen im bei den Jugendlichen enorm beliebten Trendlokal El Mosquito.

So kamen über 100 Matches zusammen, was den Anlass zu einem der grössten Turniere im Kanton macht. Gespielt wurde engagiert und fair, die Stimmung war hervorragend. Die zahlreichen Zuschauer werteten den Anlass zusätzlich auf. Ein Highlight war ausserdem die vor den Finalspielen gezeigte Show der Streethoppers Wohlen. Die neue Choreographie der Schülerin Alana Brown feierte dabei Premiere.

Die Qualität des Anlasses ist nicht zuletzt auf ein über die Jahre konstant gebliebenes Team von Sportlehrer/innen zurückzuführen: Simon Villiger, Martin Erne und Franz Ungrad vom bbz sowie Nadja Nold und Roger Scharpf von der Kantonsschule Wohlen sorgen mit Erfahrung und Engagement für reibungslose Abläufe.

Der Trend zeigt, dass die Kategorie Mixed vor allem bei den Kanti-Teams immer beliebter wird, während das Herrenturnier eher den Berufsschülern zu entsprechen scheint. Zudem zeigte sich dieses Jahr erstmals auch die reinen Frauenteams zahlenmässig auf Augenhöhe. Weil die Raiffeisen-Unihockey-Night zu einem enorm populären Event geworden ist, an dem sich Berufs- und Mittelschüler im sportlichen Wettkampf begegnen, haben die Veranstalter das Erfolgskonzept vor ein paar Jahren auf eine andere boomende Sportart übertragen - den Fussball. So werden sich die Klassen der beiden Wohler Schulen der Stufe Sek. ll im Februar wieder an der NAB-Champions-League im Fussball gegenüberstehen.

Roger Scharpf und Martin Erne

Rangliste

Damen:

FBGM (Kanti G4D) Die geile Sieche (bbz BKC18-1) Gäge Gäge (Kanti G2A) Fätze Burritos (bbz M18-1)

Herren:

Das Pferdegeschirr Kummet (Kanti G2C) Titte(l)verteidiger (bbz LBM17-1) Zapfwälle GmbH (bbz LBM18-2) The Zeus of Unihockey (bbz E19-3)

Mixed: