Die beiden „Power-Frauen“ des PC Trimbach konnten am Sonntag, 14. April 2019 den Coupe Suisse des Dames für sich entscheiden. Ning Lütold und Margrit Nyffenegger konnten gegen 2 Teams der Schweizer Nationalmannschaft, zwei Teams von Espoir Suisse und weiteren sehr erfahrenen Spielerinnen aus den Kantonen Genf, Neuenburg, Jura, Vaud, Wallis und Zürich bestehen. Um diesen Erfolg zu erringen musste mit harten Bandagen gekämpft werden. Sämtliche Partien konnten immer als sehr hochstehend eingestuft werden. Ein Anlass, welcher – trotz Sonnenschein – in winterlichen Temperaturen ausgetragen wurde.

Der PC Trimbach gratuliert Ning Lütold und Margrit Nyffenegger zu ihrem grossen Erfolg.

Jeden Dienstag und Donnerstag trainiert der PC Trimbach ab 19.00 Uhr in der Pétanque-Halle am Feldliweg in Trimbach – Interessierte Spiele und Zuschauer sind immer herzlich willkommen.