Die Wanderung startet in Sihlbrugg. Nach einer knappen Stunde flach der Sihl entlang wird die "Bäsebeiz a de Sihl" erreicht. Nach dem Sihlsprung, so werden die Stromschnellen bei Schönenberg genannt, führt der Weg bergauf durch die Hügel mit ihren Linden auf den Kuppen. Das Ziel wird das Klosterdorf Menzingen sein, das in einer Moränenlandschaft liegt, die zu den schönsten der Schweiz gehören.

Kostenbeitrag Pro Senectute: CHF 8.00 Fahrkosten: 1/2-Tax CHF 7.00; GA CHF 0.00 Zusatzkosten: Konsumation im Restaurant Höhenmeter: Aufstieg: 420 Meter; Abstieg 150 Meter Dauer: Wanderzeit: ca. 3 Stunden 15 Minuten Besonderheiten: Weitere Abfahrtszeiten: Dottikon 08:39, Wohlen 08:42, Boswil 08:46, Muri 08:50, Benzenschwil und Mühlau Durchfahrt, Sins 08:58, Oberrüti 09:00.



- Verpflegung und Getränke aus dem Rucksack.

- Der Witterung angepasste Bekleidung

- Wanderschuhe mit gutem Profil

- Wanderstöcke können behilflich sein

Anmeldung bis Montag, 22. April 2019:

bei: Doris Imhof, d.imhof.kolb@gmail.com; 079 712 08 74;