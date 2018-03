Eisbären verhungern oft auf Eisschollen im Meer oder leiden an Oel Katastrophen unsere Klasse konnte sich das nicht mehr länger ansehen und überlegte sich wie man den Eisbären am besten helfen konnte am Schluss entschieden wir uns auf Körbchen machen also nähen . Wir wollen mit dem Geld das wir verdienen den Eisbären helfen können.



danke für ihre hilfe unser Stände sind in Lengnau am und wo:



Samstag (24.3.18) 10-13 Uhr Geschäftszentrum Schmitte



Sonntag (25.3.18) 10-12 Uhr beim Kreisel Lengnau