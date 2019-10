Pro Wasseramt besichtigt den Uferpark in Luterbach

Am Mittwoch den 16. Oktober trafen sich 20 Mitglieder vor der Kantine 1881 im Uferpark Attisholz Süd und liessen sich von Thomas Schwaller vom kantonalen Hochbauamt den Uferpark zeigen. Er gab dabei Hintergrundinfos über die Entstehung des Parkes und darüber, was noch geplant ist. Nach einem fast anderthalb stündigen Rundgang genossen die Vereinsmitglieder einen Apéro in der Kantine 1881.

Der Verein Pro Wasseramt betreibt Standortmarketing für das Wasseramt und unterstützt seine Mitglieder bei der Vernetzung. Wir wollen das Gewerbe im Wasseramt fördern, damit Wasserämter/innen im Wasseramt einkaufen. Zudem wollen wir die touristischen Möglichkeiten des Wasseramtes stärken und bekannter machen.

Infos und Mitgliedschaft unter: www.verein-pro-wasseramt.ch