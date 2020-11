Pro Senectute Nordic Walking-Gruppe

Bericht über unsere Gruppe der Pro Senectute Solothurn.

Jeden Mitwoch Morgen trifft sich eine lustige, bunt zusammengewürfelte Gruppe Frauen und Männer auf dem Parkplatz des Sportzentrums Zuchwil um der Leidenschaft Nordic Walking zu frönen. Nach kurzem Warmup geht’s der Aare entlang via Emmenspitz bis hinauf zur roten Brücke, um dann beim Fischerhüttli den Marsch mit einem Stretching abzurunden. Unterwegs kommt trotz Corona auch ein Schwatz nicht zu kurz, denn in freier Natur lässt sich das Abstandhalten leicht verwirklichen. Bei einem (freiwilligen) Kaffee im Restaurant „Time-Out“ des Sportzentrums wird zum Abschluss noch über Gott und die Welt diskutiert.

Nordic Walking ist eine wertvolle Trainingsform für Männer und Frauen aller Alters- und Leistungsstufen. Es ist eine „Low impact“-Sportart, was so viel wie „schonende Belastung“ bedeutet, also sanft für den Bewegungsapparat und für das Herz- Kreislaufsystem fördernd ist, weil durch den Stockeinsatz auch Rumpf, Arme und Schultern bewegt werden. Unsere konzessionierten Leiterinnen zeigen AnfängerInnen mit besonderer Sorgfalt die leichterlernbare Stockführung und den richtigen Bewegungsablauf. Nordic Walking ist das perfekte Ganzkörpertraining für jedermann, für ambitionierte Sportler ebenso geeignet wie für untrainierte Menschen und zudem ein Fettverbrenner!

Also: Nächsten Mittwoch erwarten wir Dich um 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Sportzentrums Zuchwil. Dauer mit Ein- und Austurnen etwa anderthalb Stunden. Zum Schnuppern einfach vorbeikommen und mitmachen. Bei Fragen am besten direkt bei einer der beiden Leiterinnen anrufen. Esther Zenger: 079 511 35 02 oder Eliane Schneider: 079 627 37 87

Alfons Vitelli