Pro Senectute Bremgarten geht Wandern

Nach der Begrüssung auf dem Schulhausplatz beim Obertor, wandern wir Richtung Bremgarten West und dann möglichst bald in den Wald. Nach kurzem Anstieg erreichen wir schon bald das Rotwasser Gebiet. Nach einer weiteren Stunde erreichen wir kurz vor Besenbüren das idyllische Steinenmoos. Nach dem bestaunen der vielen Seerosen wandern wir zurück Richtung Hermetschwiler Waldhütte. Hier geniessen wir unser mitgebrachtes Picknick, warm (Grill) oder kalt. Anschliessend gehts zurück nach Bremgarten, via Dominolochsteg. Wir sind die meiste Zeit im Wald unterwegs, nur in Bremgarten und in Hermetschwil sind wir an der Sonne.

Datum 27. August 2020 Besammlung 09:00 Schulhausplatz Bahnhof Obertor Wanderung Langwanderung, ca.11.7 km, 3 Std. 15 Min, T2 Verpflegung Aus dem Rucksack, Picknick bei der Waldhütte Hermetschwil, Grillstelle. Es ist kein Kaffeehalt und kein Mittagessen organisiert.

Anmeldung: Bis Dienstag, 25.August 2020 beim Wanderleiter Reinhard Egger, 079 280 75 82, r.egger@reini.ch. Co-Leitung: Sylvie Heiss. Das Wandertelefon 056 622 75 11 gibt ab Mi, 26.08.2020, ab 12 Uhr Auskunft.