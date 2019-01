Mit dem Zusammenarbeitsvertrag OEBB_SBB für die nächsten 10 Jahre kommt jetzt Bewegung in in die Sache. Markus Schindelholz der Geschäftsführer der OEBB hat erkannt wie wichtig der Anschluss vom Thal an die grossen Städte wie Zürich und Basel sowie Solothurn und Bern ist.

Ich glaube jetzt ist der richtige Mann am richtigen Ort und an den entsprechenden Schaltstellen.

Ich bin hocherfreut das Balsthal den Anschluss auch am Intercity Schnellzugshalt in Oensingen oder am neuen halbstunden Angebot des" Regioexpresses" bis nach Zürich nicht verlieren will.

Ein gut abgestimmter Zubringer Dienst mit dem besten Rollmaterial (Bahn und Bus) und der Perronanpassung in Oensingen beim Kiosk ist sehr wichtig.

Pro öv_Anschluss kann entscheidend sein ob vom Auto noch mehr Pendler auf den Zug umsteigen.Dies ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz und kann auch ein Beitrag zum Verzicht auf die 65 Mio teure Umfahrung sein.

Vorstand glp sektion Thal_ Gäu

Markus von Felten