Die Kinder der 1., 5. und 6. Klasse aus Oberdorf haben am diesjährigen «sing mit uns- Weihnachtskonzert» mitgesungen. Gemeinsam mit 12 anderen Schulklassen und dem klangvollen First Classic Orchestra unter der Leitung von Lorenz Indermühle haben sie am 10.12.19 im Konzertsaal Solothurn, Musik und Chorgesang mit Kopf, Herz und Stimme erleben dürfen und so dem Publikum dadurch wunderbare magische Momente geschenkt.