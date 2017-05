22 FDP Frauen der Region Aarau haben sich am 25. April 2017 zum zweiten Politlunch dieses Jahres im Restaurant Einstein in Aarau getroffen und die aktuellen Abstimmungsvorlagen diskutiert. Grossrätin Martina Sigg stellte die Volksinitiative "Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle" vor und empfahl diese zur Ablehnung. Wesentliche der geforderten Punkte seien bereits mit der Revision des Gesetzes zur Umsetzung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVGG), das letztes Jahr in Kraft trat, umgesetzt und die Initiative damit überflüssig geworden. Teuer würden zudem folgende beiden Forderungen der Initiative:

Anspruchsberechtigt solle neu jeder Haushalt sein, dessen Prämienbelastung gemessen an der Richtprämie 10 % (heute sind es 18.5 %) des massgebenden Einkommens übersteige. Mit dieser Forderung würde die Anzahl Bezüger massiv erhöht. Bereits heute erhalte jeder vierte Haushalt Prämienverbilligungen – es könne nicht das Ziel sein, dass noch einmal deutlich mehr Haushalte Anspruch auf Verbilligung erhielten.

Der Kantonsbeitrag solle zukünftig 80% des Bundesbeitrages betragen (heute ist er nicht bestimmt). Wenn diese Forderung umgesetzt würde, würde dies für 2018 eine Mehrbelastung von 68.1 Millionen Franken bedeuten, was angesichts der angespannten finanziellen Lage des Kantons unverantwortlich wäre. Die Mehrbelastung des Kantons müsste über Steuern finanziert werden. Die Frauen stimmten einstimmig NEIN zu dieser Initiative.

Grossrätin Jeanine Glarner erläuterte das Energiegesetz: