An der Hauptstrasse in Muttenz buhlen Politikerinnen und Politiker zusammen mit Fastnachtsfiguren um die Gunst der Bevölkerung. Seien es Personen, die im Regierungsrat sind, in diesen wollen, im Landrat politisieren oder dafür kandidieren, alle müssen sich wohl oder übel den einen oder anderen Spruch anhören. Die Bildauswahl sowie der Ausdruck der Fastnachtsfiguren in Bezug zu den PolitikerInnen sind rein zufällig und haben lediglich in der Fantasie der Betrachterin oder des Betrachters eine Relevanz.