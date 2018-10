„Heute schon gelacht?“ So lautete das Motto der diesjährigen Pizza-Andacht, organisiert zum 9. Mal durch den Pfarrkreisrat Luterbach. Pfarrer Rolf Weber führte wortgewandt und mit viel Witz durch die Andacht. Wer bis zum Beginn der Andacht noch durch keine „Mimik, bei der der Mund in die Breite gezogen wird, die Zähne sichtbar werden und um die Augen Fältchen entstehen, zugleich durch eine Abfolge stossweise hervorgebrachter, unartikulierter Laute, Freude, Erheiterung und Belustigung hat erkennen lassen“, der hat dies auf jeden Fall während der Andacht fertiggebracht. Rolf Weber erläuterte die Definition von „lachen“ wie sie im Duden beschrieben wird.

Die Predigt handelte von der Geschichte aus dem 1. Buch Mose, in der Abraham und Sara prophezeit wird, dass sie in einem Jahr einen Sohn bekommen würden. Sara lachte, da sie es nicht für möglich hielt, in ihrem und Abrahams hohen Alter noch ein Kind haben zu können. Doch der Herr behielt Recht, den beiden wurde ein Jahr später einen Sohn geschenkt, welcher auf den Namen Isaak getauft wurde, was übersetzt heisst: „Gott lässt mich lächeln“.

„Nach der Andacht wird es nichts mehr zu lachen geben“, warnte Rolf Weber, „alle werden in einer riesigen Schlange beim Pizzaofen anstehen und drängeln. Und wenn jemand nicht bis zum Ofen geht, so denken alle, der sei nicht ganz gebacken...“ Diese und viele andere Pointen entlockte den Besuchern ein Lächeln.

Nach dem Gebet und einem Dankeslied für das Essen durften alle ihre Pizza selber belegen und diese an einem der drei zur Verfügung stehenden Ofen backen lassen. Der leckere Pizzaduft verströmte eine heimelige Atmosphäre und die Pizzas schmeckten den Besuchern sichtlich. Der Getränke- und Dessertstand wurde durch das „insieme-Aareträff“-Barteam betreut. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht freute sich manch ein Besucher schon jetzt auf die zehnte Ausgabe der Pizza-Andacht im nächsten Jahr.