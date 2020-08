Pferdesporttage Birmensdorf 2020

Am 15. und 16. August 2020 fanden die alljährlichen Pferdesporttage in Birmensdorf statt. Wir durften sehr viele Nennungen entgegennehmen und so konnten wir in allen Prüfungen die Felder füllen, vielen herzlichen Dank. Wegen COVID-19 durften wir keine Zuschauer auf unser Gelände lassen. Unter strengen Auflagen des Kantons konnte der Kavallerieverein Limmattal trotzdem die traditionellen Pferdesporttage auf der grosszügigen Reitanlage durchführen. Des Weiteren waren jedem Reiter nur je zwei Begleitpersonen erlaubt.

In sämtlichen Springprüfungen waren diverse Vereinsmitglieder dabei. Viele konnten tolle Runden absolvieren und wurden deshalb mit generösen Preisen belohnt. Herzliche Gratulation nochmals an alle Teilnehmenden für den grossartigen Sport, den sie auch trotz den speziellen Zeiten zeigen konnten. Zudem hatten wir über dieses Wochenende perfekte Bodenverhältnisse und die Sonne lachte an beiden Tagen vom Himmel. Dank unseren fleissigen Helfern konnten wir unser Turnier rechtzeitig auf die Beine stellen und alle haben sich an das Schutzkonzept gehalten.

Wir danken unseren Sponsoren, die auch in solch schwierigen Zeiten hinter uns stehen und uns hiermit solch einen Anlass ermöglichen. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder ein 3-tägiges Reitturnier bieten können und freuen uns schon heute auf Euch.

Laura Sicuro