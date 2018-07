Nach neun Jahren Mitarbeit in der Spitex Mittleres Wynental tritt Frau Berger in den wohlverdienten Ruhestand. Kompetent und mit viel Einfühlugsvermögen hat sie während dieser Zeit die Bewohner und Bewohnerinnen von Teufenthal, Unterkulm, Oberkulm, Zetzwil und Gontenschwil gepflegt und umsorgt. Bald wird sie sich aufmachen und andere Täler kennenlernen.

Vorstand, Geschäftsleitung, sowie Kolleginnen und Kollegen danken Frau Berger herzlich für ihren wertvollen und engagierten Einsatz und wünschen ihr alles Gute und viel Schönes in ihrem neuen Lebensabschnitt – and have a good trip!