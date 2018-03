Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum – es gibt viele Anlässe, die ein Geschenk erfordern. Doch es ist nicht immer leicht, das passende zu finden. Ein Geschenk soll dem Beschenkten und dem Schenkenden Freude machen, dann ist das Geschenk genau richtig. Wie es gelingt, zu jedem Anlass das passende Geschenk zu finden, das allen Beteiligten Freude bereitet, verraten die folgenden Tipps und Tricks.

Action, Fun und Abenteuer – ein solches Geschenk bleibt lange im Gedächtnis.

Die Beziehung sachlich einordnen

Wenn es um die Wahl des richtigen Geschenks geht, dann spielt die gemeinsame Basis der Beziehung eine wichtige Rolle. Ist man eng befreundet oder weitläufig bekannt? Lädt die Nachbarin ein oder ein Vereinsmitglied, die Mutter oder der Sohn? Wie steht es um die Beziehung zur Person, die beschenkt werden soll? Als Faustregel gilt: Je intensiver die Beziehung, desto persönlicher darf das Geschenk ausfallen.



Das passende Budget bestimmen

Welches Geschenk zum Anlass passt, hat nicht alleine etwas mit der Beziehung zum Beschenkten zu tun. Schliesslich muss sich auch der Schenkende wohlfühlen, das gilt selbstverständlich auch für den Preis. Dieser muss zum eigenen Geldbeutel passen, damit ein Geschenk keine Belastung ist.



Tipp: Ist die eigene finanzielle Kraft nicht sehr gross, empfiehlt es sich, sich mit anderen zusammen zu tun. Insbesondere, wenn es um ein Geschenk an einen Freund oder Vereinskameraden geht, ist das ein guter Weg, um alle Beteiligten zufrieden zu stellen.

Welches Geschenk darf es sein? Inspiration online und offline holen.

Für all diejenige, die sich so gar nicht vorstellen können, womit sie jemandem eine Freude machen können, ist es hilfreich, sich anderswo Anregungen zu holen. Gemäss https://de.statista.com/statistik/daten/studie/370844/umfrage/informationsquellen-fuer-weihnachtsgeschenke-in-der-schweiz/ holen sich rund ¼ der Befragten Anregungen bei Bekannten oder beim Stadtbummel und immerhin 13 % surfen im Netz.

Geht es beispielsweise darum, für jemanden ein Geburtstagsgeschenk zu finden, ist die Seite https://www.mydays.ch/ empfehlenswert. In der Kategorie der Geburtstagsgeschenke lassen sich diverse Unterkategorien anwählen und bestimmte Filter wie z. B. Ort und Preis setzen. Die Anregungen sind vielfältig und es dürfte nach dem intensiven Studium der Webseite wesentlich leichter sein, ein schönes Event auszuwählen.

Soll es zum Beispiel ein Naturerlebnis sein, wie das beliebte Eislaufen auf dem Oeschinensee, dann eignet sich die Recherche im Bereich Sport, Trekking und Natur. Hier warten Outdoor-Abenteuer wie eine Husky-Tour, eine Mountain Board Tour oder ein Tag im Hochseilgarten auf neue Gäste. Geschenke aus dieser Kategorie eignen sich nicht nur für sehr sportliche Teilnehmer. Es gibt auch durchaus ruhigere Aktivitäten.

Ein Picknick im Grünen in trauter Zweisamkeit ist ein Geschenk, das unter Paaren nie aus der Mode kommt.

Geschenke für Freunde und Kameraden

Geschenke im Freundeskreis, die eigentlich immer gut ankommen, sind die soeben erwähnten Outdoor-Abenteuer. Sie sollten allerdings zum Beschenkten passen, deshalb ist es hilfreich, ein wenig mehr über ihn in Erfahrung zu bringen. Handelt es sich um Freunde, ist es kein Problem, sich mit den nötigen Informationen zu versorgen. Wandert der Freund gerne? Oder liebt er Tiere? Spielt er Fussball oder ist er Pferdenarr? Je nach Hobby lässt sich ein schönes Geschenk finden. Mit Präsenten, die zum Hobby passen, liegt man praktisch nie falsch. Es kann ein Buch oder ein Kalender zum Thema sein, passende Accessoires oder z. B. ein hochwertiger Schlüsselanhänger mit dem entsprechenden Motiv. Je näher man dem Beschenkten steht, desto teurer bzw. persönlicher darf das Geschenk ausfallen.

Beispiel: Ein Freund ist bekanntermassen ein passionierter Hobbykoch. Ein geeignetes Geschenk eines lockeren Bekannten könnte ein Kochbuch sein. Enge Freunde schenken ihm vielleicht einen Wochenend-Kochkurs bei einem bekannten Fernsehkoch. Die Partnerin lädt ihn zu einem Candle-Light-Dinner in einem Sternerestaurant ein. Jedes Geschenkt passt zum Beschenkten und lässt Rückschlüsse auf die jeweilige Beziehung zu.

Geschenke für Familienmitglieder

Wird die eigene Mutter 90 Jahre alt, wie kürzlich diese Leserin, so dürften die Geschenke von der Familie schon etwas ganz besonderes sein. Bei runden Geburtstagen ist es oft eine gute Idee, sich mit Geschwistern, Kindern und anderen nahestehenden Verwandten zusammen zu tun. In der Regel steht man ja mit dem Jubilar in Kontakt und kann durchaus nachfragen, womit man ihm oder ihr eine Freude machen könnte.

Je nach geplanter Feier und dem Geldbeutel des Jubilars kann es eine willkommene Geste sein, sich an den Kosten der Feier zu beteiligen. Ist das Thema Geld zu sensibel, gelingt es dennoch über einen Umweg, einen helfenden Beitrag zu leisten: Die Verwandten könnten die Saalmiete bezahlen, sich um das Buffet kümmern oder für die Musik sorgen. Wichtig ist, dass der Jubilar informiert und einverstanden ist, sonst könnte aus der gut gemeinten finanziellen Entlastung ein unangenehmer Streitpunkt entstehen.

Steht das Thema finanzielle Unterstützung gar nicht zur Debatte, dürfen die Gedanken in eine ganz andere Richtung wandern. Zu runden Geburtstagen oder zur Volljährigkeit sind Fotogeschenke und persönliche Videos sehr beliebt und treffen eigentlich immer ins Schwarze. Eine Fotostrecke des heute 18-Jährigen von der Wiege bis zum aktuellen Zeitpunkt, angereichert mit liebevollen Sprüchen, wird sicherlich für grosse Freude sorgen. Das gilt erst recht für ältere Menschen, die ihren 80., 90. oder gar 100. Geburtstag feiern.

Geschenke für den Partner oder die Partnerin

Geschenke für den Lebenspartner oder die Lebenspartnerin sind eine sehr persönliche Angelegenheit und einen allgemeingültigen Rat kann man eigentlich kaum aussprechen. Das Geschenk sollte die Qualität der Beziehung widerspiegeln und wenn möglich einen ideellen Wert aufweisen. Praktische Geschenke wie eine Bohrmaschine oder ein Staubsauger sind zwischen Liebenden nicht die beste Idee, denn diese könnten auch gemeinsam aus der Haushaltskasse angeschafft werden. Ratsam ist, ein persönliches Geschenk auszuwählen, das ihm oder ihr einfach Freude macht. Schmuck mit einer persönlichen Gravur ist beispielsweise eine ausgesprochen gute Wahl. Auch ein verträumtes Wochenende im Schnee oder ein intimes Dinner mit den gemeinsamen Lieblingsspeisen oder ein Picknick am Ort des ersten Dates zum Jahrestag eignen sich als Präsent in einer Partnerschaft.

Je herzlicher die Beziehung, desto persönlicher das Geschenk

Es muss nicht immer teuer sein, damit ein Geschenk auch gut ankommt. Eine Studie, deren Kernaussagen unter https://lernenderzukunft.com/psychologie-des-schenkens-geschenke/ einsehbar sind bestätigt, dass Geschenke die Beziehung stärken. Wesentlich ist zudem, dass Geschenke zum einen die Nähe zum Beschenkten wiederspiegeln, thematisch zum Beschenkten und in den Budgetrahmen des Schenkenden passen.