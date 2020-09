Panflötenklänge, Klavier und Gesang in der Zwinglikirche

Die Kleinformation des Männerchors „CantaGaudio“ gibt zusammen mit dem Panflötenensemble „PanTasia“ und dem Pianisten Jürg M. Rickli ein Konzert in der Zwinglikirche in Grenchen.

Am Sonntag, 4. Oktober, füllt sich um 17 Uhr die Kirche mit wohlklingender Musik. Zu hören sind Stimmen und Instrumente als Einzeldarbietungen und als gemeinsames Musizieren.

Die Türöffnung für das Konzert ist um 16 Uhr. Bitte Zeitreserve wegen coronabedingter Registrierung einplanen. Der Eintritt ist frei, es wird am Schluss des Konzerts eine Kollekte gemacht. Wir danken schon jetzt für die wichtige Unterstützung.

Ein Pianist, sechs Frauen und zehn Männer

Sie alle arbeiten an der „Normalität“ der kulturellen Veranstaltungen. Musik verbindet, egal in welcher Form. Und dieses Verbinden soll und muss gepflegt und erlebt werden.

Jürg Michel Rickli amtet als Dirigent, Pianist und Arrangeur. Mit beiden Formationen wurde ein Programm mit melodiösen und ergreifenden Musikstücken einstudiert, welches von vier Klavierstücken am Flügel ergänzt wird.

Die Melodien der Panflöten tragen den „Jupiter Song“, „La Montanara“, den „Song of Bernadette“ sowie das „Memory“ über die Köpfe der Zuhörenden hinweg.

Die Sängerstimmen füllen das Kirchenschiff mit „The Lamb of God“, „Gabriellas Lied“, „Why me Lord“ und „Scharlachrot“.

Gemeinsam ertönt ein Liebeslied über den mächtigen Fluss „Shenandoah“ und in der klangvollen Kirche schweben „Der Kondor“, die „Unchained Melody“ und der „Heimatvogel“. Es soll ein Abend für eine Seelenmassage und Gemütsaufhellung werden.

Und Corona?

Trotz, oder besser gerade wegen Corona möchten „CantaGaudio“ und „PanTasia“ ihre treuen «Fans» und ein weiteres Publikum mit einem tollen Musikabend beglücken. Dieser Anlass soll Freude ausstrahlen und mit Glücksgefühlen den coronabedingten ängstlichen und negativen Emotionen entgegenwirken. Unterstützend werden aber die Vorschriften des BAG genau eingehalten und deshalb sind die entsprechenden Anweisungen zum Schutze der Gesundheit genau zu befolgen. Das bedeutet, dass nur jede 2te Sitzreihe besetzt wird und zwischen Einzelpersonen und Familien jeweils ein Abstand von mindestens 1,5 Meter eingehalten werden muss. Der Eintritt und insbesondere das Verlassen der Kirche wird geregelt vor sich gehen und entsprechende Anweisungen sind zu befolgen. Diese ganzen Massnahmen bedeuten auch, dass die Anzahl Eintritte beschränkt werden muss. Der Veranstalter dankt für das Verständnis.

Männerchor, Stadtmusik und Orchesterensemble

Der Chor bemüht sich dem Motto „CantaGaudio“ (Singen aus Freude) nachzukommen und einen weiteren Schritt in Richtung Normalität zu machen. CantaGaudio hat weitere Auftritte geplant. Unter Vorbehalt einer stabilen oder besseren Corona-Situation sind bis Ende Jahr folgende Konzerte in Grenchen vorgesehen:

- Am 24. Oktober beginnt um 20 Uhr das Jahreskonzert von CantaGaudio unter dem Motto „Sing and Swing“ in der Zwinglikirche in Grenchen.

- Am 19. Dezember findet um 20 Uhr das gemeinsame Weihnachtskonzert mit der Stadtmusik Grenchen in der Eusebiuskirche in Grenchen statt.

- Am 31. Dezember soll ab 20 Uhr der Silvester-Gala-Abend im Parktheater Grenchen das Jahr beschliessen. Ein festliches Essen, das Orchesterensemble Ruwen Kronenberg, der Männerchor CantaGaudio, Showeinlagen, Tanzmusik und ein Feuerwerk sind die Zutaten zu einem „versöhnlichen“ Jahresabschluss.

Chor-Proben von CantaGaudio sind mittwochabends im Parktheater Grenchen.

Interessierte Sänger sind immer herzlich willkommen.

Weitere Infos unter www.cantagaudio.ch.

Für CantaGaudio, Günter Fenten