LOSTORF Das Outdoor-Fondue mit Punsch, Glühwein und Muffins lockte zahlreiche Besuchende an. Über 100 Personen folgten am Freitagabend, 7. Dezember 2018 der Einladung der Kindertagesstätte Kinderburg, der Katholischen Pfarrei und der Offenen Jugendarbeit Lostorf/Obergösgen und fanden sich auf dem Vorplatz des Pfarrhauses ein.

Bereits zum 3. Mal beteiligten sich die im Pfarrhaus beherbergten Institutionen gemeinsam am Lostorfer Adventskalenderweg des Bastelteams Lostorf. Die Kindertagesstätte Kinderburg, die Katholische Pfarrei und die Offene Jugendarbeit Lostorf/Obergösgen luden die Bevölkerung zu Punsch, Glühwein und Outdoor-Fondue ein. Bei angenehmen Temperaturen folgten über 100 Personen jeglichen Alters der öffentlichen Einladung. Neben der Verköstigung von frischem Fondue am Feuer, gab es Punsch und Glühwein als wärmende Durstlöscher. Zum Dessert backte und dekorierte die Kindertagesstätte Kinderburg feine Muffins. Während die erwachsenen Gäste ins Gespräch kamen, spielten die jüngeren Gäste vergnügt zusammen rund ums Pfarrhaus. Auch der zum Schluss aufgekommene Regenschauer liess einer Vielzahl an Gästen nichts anhaben. Die Organisierenden schauen auf eine gelungene Veranstaltung zurück und bedanken sich bei allen Gästen für ihren Besuch.