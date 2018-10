Lostorf: Männerriege Lostorf verbrachte 4 tolle Tage am Gardasee

Früh am Morgen bestiegen die 20 Männerturner den Born Car und schon ging die längere Herbstreise los. Zügig fuhren wir Richtung Osten und zum Mittagessen waren wir schon in Innsbruck. Dort war gerade die Strassen Weltmeisterschaft im Radrennen angesagt, was für uns interessant war, aber dadurch waren auch die Strassen gesperrt, was uns zu einem ausgedehnten Spaziergang zwang. Bald erreichten wir die Nordketten Bahn und so gelangten wir auf den Berg Seegrube. Ein herrliches Panorama direkt auf Innsbruck war eindrücklich. Nach dem guten Mittagessen und der Rückfahrt mit der Bahn, fuhren wir mit dem Car zügig Richtung Italien.

Am späteren Abend kamen wir im Hotel Romantic in Cavaion an und dank der sehr warmen Temperatur konnten wir im schönen Garten Abendessen bei Live Musik. Wir fühlten uns sofort sehr wohl in der Region vom Gardasee.

Am zweiten Tag bestiegen wir die Velos und machten mit 2 Guides eine wunderbare Velotour durch die Reben und Oliven und meistens im Hintergrund der wunderschöne Gardasee. Das Wetter war traumhaft und die Sicht sehr klar. In den Rebbergen machten wir Pausen und konnten uns von den guten Weinen überzeugen.

Am dritten Tag besuchten wir einen Weinkeller im Valpolicella Gebiet und konnten die bekannten Amarone Weine degustieren. Am Nachmittag besichtigten wir die Stadt Verona. Unsere Reiseleiterin war sehr kompetent und erklärte uns die Sehenswürdigkeiten.

Am letzten Tag besuchten wir den Markt von Lazise direkt an den Ufern des Gardasees. Danach fuhren wir nach Erbusco wo wir in einem Agriturismo ein herrliches Mittagessen und guten Wein geniessen konnten.

Die Stimmung unter den Männern war die ganze Zeit sehr lustig und kameradschaftlich, begleitet mit vielen Sprüchen.

Danach gings Richtung Norden und am Abend kamen wir müde aber voller tollen Eindrücke gut in Lostorf an.

Diese tolle Reise war perfekt organisiert mit vielen Degustationen und Ueberraschungen. Ein grosses Dankeschön unserem Präsidenten Heinz Indergand und René Peier für die Initiative diese schöne Reise zu organisieren.

Erich Marrer, Lostorf (EML)