In vielen Städten gibt es Bücherschränke. Auch in Solothurn werden sie im Kreuzackerpark und während der Sommermonate in der Badi rege genutzt. Menschen treffen sich und schmökern gemeinsam oder individuell in der Bücherauswahl. Spannende Lektüre nehmen sie mit nach Hause oder lesen sie gleich vor Ort. Oft stellen sie auch selber Lesenswertes in die Regale und geben es so an andere Interessierte weiter. Teilen statt Besitzen ist im Trend und offene Bücherschränke eignen sich wunderbar, um Jung und Alt mit stetig neuer Auswahl an Lektüre zu beschenken.

Dieses gefragte Angebot soll bald auch die Weststadt bereichern. Die ehemalige Telefonkabine bei der Post Allmend ist bereit für ein neues Innen-Leben; ein Offener Bücherschrank in der Weststadt!

Dafür suchen wir Interessierte, die Lust und ein bisschen Zeit haben mitzuhelfen, den Bücherschrank zu gestalten und zu betreuen. Melde Dich und werde Teil des Teams Offener Bücherschrank Weststadt!

Die Initiativgruppe Offener Bücherschrank Weststadt freut sich, bis 20. Oktober von Dir zu hören.

quartierarbeit@altesspital.ch oder Telefon 079 944 77 69

Regula Aepli, Quartierarbeit Solothurn West